Melis Sezen: Birkaç kez aldatıldım!

Yeni dizisi 'Sadakatsiz' ile ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu Melis Sezen, Milliyet'ten Senem Aydın'a samimi açıklamalarda bulundu. Sezen, "Siz hiç aldattınız mı ya da aldatıldınız mı?" sorusuna, "Hiç aldatmadım ama aldatıldım, hem de birkaç kez. Maalesef ki herkesin başına gelebilecek ve çoğu insanın yaşadığı bir şey, aldatılmak. Herkesin kendinden parçalar bulacağına inanıyorum" yanıtını verdi.Ayrıca güzel oyuncu, "Sadakat kavramı sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna da, "Sadakat her ilişkinin temel yapı taşı. ‘Şüphe’nin kelime anlamının dahi insanın aklına gelmediği, sağlam kurulduğunda kişinin kendini daha da özgür bırakabilmesi. Sevginin ve emeğin birleşmesi. Bir kere kırıldı mı yerini geri dönmemek üzere sürekli şüpheye bırakan, yokluğunda değersizlik duygusunun her yanı kapladığı temel yapı taşı." dedi. [Kaynak: aksam.com.tr]