Dizi setinin yılbaşı için verdiği kısa arayı fırsata çevirip yoğun çalışma temposundan birbirlerini çok fazla göremeyen sevgililer AVM’deki mağazaları gezerken bile ellerini bırakmayarak sıkı sıkı tutuyorlardı. Muhabirler iki sevgilinin fotoğrafını AVM koridorunda yürürken çekince kalabalık olan AVM’de Melis Aslı Pamuk, biraz utanarak tebessüm edip kızardı.
İki sevgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih ederken İtalyan restoranında yedikleri yemeğin ardından kendileri, aileleri ve yakınları için yılbaşı alışverişi yapmak için tüm mağazaları gezerek keyifli bir yorgunluk yaşadılar.
Melisa Aslı Pamuk sevgilisiyle alışverişte
"Kara Sevda" dizisinde Asu karakterini canlandıran güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sevgilisi oyuncu Tolga Sala ile geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülendi.Alışveriş - 31 Aralık 2016 01:15
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