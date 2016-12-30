Melisa kazaya davetiye çıkardı!
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinde olan kızı Melisa Ural, gazetecilere görüntü vermemek için kapüşonla yüzünü kapatıp cipini kullanması şaşkınlık yarattı.
Magazin - 31 Aralık 2016 07:00
Sibel Can ve kızı Melisa Ural, önceki akşam İstinye Park çıkışı görüntülendi. Anne-kız alışverişlerinin tamamlayınca Sibel Cani görüntülenmemesi için kızını önden yolladı.
Aracını alarak AVM önüne gelen Melisa, gazetecilerin fotoğraflarını çekmesini engellemek için yüzünü kapüşonuyla gizledi. Ural, bir süre aracını bu şekilde kullanmaya devam etti.
Genç kızı kazaya davet çıkaran bu riskli davranışına anlam verilemezken kısa bir süre sonra annesi Sibel Can gelerek araca bindi. Patlayan flaşlar karşısında şaşıran şarkıcı, "Kızım ‘Gazeteciler var’ diyordu. Fena yakalandık" dedi.İşte o anlar;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.