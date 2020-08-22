Melisa Şenolsun-Umut Evirgen aşkında sürpriz gelişme!

Oyuncu Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, kısa süre önce başlayan aşklarıyla gündem oldu. İkili arasındaki son gelişme ise şaşırttı.Takvim Gazetesi'nin haberine göre genç işletmeci ve yönetmen, önceki akşam sevgilisi Melisa Şenolsun’un ağabeyi Efecan’ı kendi mekanında ağırladı. Melisa Şenolsun'un ağabeyiyle tanışan Umut Evirgen hakkında 'aileye girdi' yorumları yapıldı.(Kaynak: takvim.com.tr)