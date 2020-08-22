Oyuncu Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, kısa süre önce başlayan aşklarıyla gündem oldu. İkili arasındaki son gelişme ise şaşırttı.
EVİRGEN, AİLEYE GİRDİ!
Takvim Gazetesi'nin haberine göre genç işletmeci ve yönetmen, önceki akşam sevgilisi Melisa Şenolsun’un ağabeyi Efecan’ı kendi mekanında ağırladı. Melisa Şenolsun'un ağabeyiyle tanışan Umut Evirgen hakkında 'aileye girdi' yorumları yapıldı.
(Kaynak: takvim.com.tr)
Melisa Şenolsun-Umut Evirgen aşkında sürpriz gelişme!
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıllık ilişkisi sona eren işletmeci Umut Evirgen, genç oyuncu Melisa Şenolsun ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.
22.08.2020 20:02 Magazin