Melisa Şenolsun ve Edis karşı karşıya geldi!

Alışık olmadığımız bir dünyanın kapılarını aralayan ‘Menajerimi Ara’ dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle TOTAL’de 4.77 izlenme oranı, 13.75 izlenmeye payı AB’de 6.66 izlenme oranı, 17.77 izlenme payı ve 20+ABC1’de 5.99 izlenme oranı, 15.79 izlenme payı ile 100 program arasında en çok izlenen ‘dizi’ oldu. Beğenileri toplayan renkli bir bölümün ardından yayınlanan 4.bölümün tanıtımındaki Melisa Şenolsun ve Edis sürprizi seyircinin beklentilerini zirveye taşıdı. İkiliyi bir dizi setinde anlaşamayan iki oyuncu olarak izleyeceğimiz yeni bölümde menajerleri Feris (Canan Ergüder) ve Çınar (Fatih Artman) ikilinin arasını düzeltmek için büyük çaba gösterirken, Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış (Deniz Can Aktaş) cephesinde yine sular durulmayacak. Barış’ın verdiği sözü tutamaması ve Dicle’nin ona ihtiyacı varken yanında olmaması Dicle’yi büyük hayal kırıklığına uğratacak. Edis ve Gülşen’in birlikte seslendirdiği yeni şarkısı ‘Nirvana’nın kullanıldığı yeni tanıtımın en dikkat çeken sahnelerinden biri de Feris’in Kıraç’a tokat attığı sahne oldu. İş arkadaşlarıyla anlaşmayı bir türlü beceremeyen Kıraç yine hırsından ötürü bütün arkadaşlarını karşısına alacak ve ajansta büyük bir kriz yaşanacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ve her bölüm diziye konuk olan birbirinden ünlü isimlerle dinamik bir kadro ve dopdolu bir hikaye sunan ‘Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, bu göz dolduran hikaye Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’a ait. ‘Menajerimi Ara’, her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor.