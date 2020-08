Menajerimi Ara bugün başlıyor!

Dünyada beğeniyle izlenen Call My Agent dizisinin Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlaması ‘Menajerimi Ara’ bu akşam ilk bölümüyle Star TV’de izleyiciyle buluşuyor. Hayallerinin peşinde, Antalya’dan İstanbul’a gelen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kendini sektörün önde gelen menajerlik şirketlerinden Ego Ajans’ta bulmasıyla hayatı tamamen değişiyor. Menajerlerin rekabet ve hırs; oyuncuların ise umut, hayal kırıklıkları ve ego savaşlarıyla dolu dünyasında ayakta kalmaya çalışan Dicle, aynı zamanda yıllar önce onu terk eden ve aynı ajansta menajer olarak çalışan babası Kıraç’a (Barış Falay) karşı da mücadele verecek. Dicle ajansın diğer menajerleri olan Feris (Canan Ergüder), Çınar (Fatih Artman) ve Peride’den (Ayşenil Şamlıoğlu) bu dünyanın inceliklerini öğrenirken, genç bir oyuncu olan Barış’la (Deniz Can Aktaş) tanışması ise onu masalsı bir aşk hikayesinin başrolü yapacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yanı sıra; Semi Sırtıkkızıl, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Aslı Mavitan, Yaprak Medine, Buse Sinem İren, Melisa Seda, Duygu Şen ve İdeal Beran Kotan’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle seyirciyi her hafta ekrana kilitleyecek dizi, her bölüm kendi kimliğiyle konuk olacak birbirinden ünlü isimlerle de çok konuşulacak.Sıra dışı hikayesiyle merak uyandıran dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkarken, Ali Bilgin ise dizinin yönetmenliğini üstleniyor. Renkli ve eğlenceli bir dünyanın sır perdesini aralayan ‘Menajerimi Ara’ bu akşam 20.00’da Star TV ekranlarında başlıyor!