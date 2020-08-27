'Menajerimi Ara' dizisine sürpriz konuk!

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Star TV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Menajerimi Ara’, Nükhet Duru’dan Tuba Büyüküstün’e, Çağatay Ulusoy’dan Edis’e pek çok ismi konuk ederken yönetmen koltuğunda oturan Ali Bilgin de bir bölümlüğüne kamera karşısına geçti. Ali Bilgin, dizide Nükhet Duru ve Nebahat Çehre'nin rol almak için birbirleriyle mücadele ettiği bir filmin yönetmeni olarak kendisini canlandıracak.Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı ‘Menajerimi Ara’, yeni bölümleriyle her hafta Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de!