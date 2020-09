'Menajerimi Ara' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yanı sıra diziye her bölüm konuk olan birbirinden yetenekli isimlerle seyirciye eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralayan ‘Menajerimi Ara’ yeni bölüm tanıtımıyla yine heyecanlı bir bölümün sinyallerini verdi. Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış’ın (Deniz Can Aktaş) arasındaki ilişki gittikçe karmaşık bir hal alıyor. Yıllar önce Nejat’ın (Erol Ozan Ayhan) kalbini kıran Feris (Canan Ergüder) ise yine talihsiz tesadüfler sonucu Nejat tarafından yanlış anlaşılıyor. Deneme çekimlerinde sorun yaşayan Boran Kuzum yönetmenle yaptığı görüşme sırasında gerginliğini fazlasıyla ortaya koyuyor. Mayda’nın (Aslı Mavitan) Dicle’yi işten kovdurma baskıları Kıraç’ı (Barış Falay) bir çıkmazın içine sürüklerken işe girdiğinden beri Kıraç’ın kendisini kovdurmaya çalıştığını öğrenen Dicle bir kez daha hayal kırıklığına uğruyor.Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği ‘Menajerimi Ara’ her Salı akşamı saat 20.00’de ışıltılı dünyanın görünmeyen yönlerini seyirciye sunmak için Star TV ekranında.