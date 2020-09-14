Genç yeteneklerden usta isimlere, birçok sevilen ismi hikayeye dahil eden, senaryosuyla ünlülerin dışarıdan kusursuz görünen dünyasının gerçeklerini menajerlerin hayatları üzerinden anlatan ‘Menajerimi Ara’ya ilerleyen bölümlerde Rıza Kocaoğlu’nun da konuk olacağı duyuruldu. Kocaoğlu, seyirciyi izlerken kahkahalara boğacak sürpriz bir rolle dizide yer alacak.
'Menajerimi Ara' yeni sürpriz konuğunu duyurdu!
İlgi çekici hikayesi ve zengin kadrosuyla Salı akşamları izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ay Yapım’ın iddialı projesi ‘Menajerimi Ara’da seyirci hikaye kadar her bölüm girecek konukları da merakla bekliyor. İlerleyen bölümlerde konuk olacak yeni sürpriz isim Rıza Kocaoğlu oldu.
14.09.2020 13:05 Dizi Galeri