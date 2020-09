'Menajerimi Ara'da 'Aliço' sürprizi!

Ünlülerin ışıltılı görünen yaşamlarının kapılarını aralayan ‘Menajerimi Ara’ dizisine her bölüm birbirinden ünlü isimler konuk olmaya devam ediyor. Dün gece yayınlanan 5.bölümün ardından yayınlanan 6.bölüm yeni tanıtımında diziye konuk olarak katılan Rıza Kocaoğlu da yer aldı. Hikayede Çukur dizisindeki rolüne ara veren ve yeni film projesine hazırlanan Kocaoğlu’nun ‘Aliço’ karakterinden çıkamayarak gündelik hayatta da ‘Aliço’ gibi yaşadığı anlar seyirciyi kahkahalara boğarak uzun süre hafızalarından silinmeyecek.Tanıtımda Barış’ın (Deniz Can Aktaş) Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) evinde kaldığı gece ikilinin yakınlaşmasının sinyallerini verirken Barış’ın abisi Aydın (Beran Kotan) kariyeri hakkında Barış’a fikirler veren Dicle’ye olan tüm öfkesini kusar. Bununla beraber Mayda’nın (Aslı Mavitan) Dicle konusundaki şüphelerinin artması onu giderek rahatsız ederken Kıraç’tan (Barış Falay) Dicle’yi ajanstan kovmasını ister.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ve her bölüm diziye konuk olan birbirinden ünlü isimlerle dinamik bir kadro ve dopdolu bir hikaye sunan ‘Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, bu eğlenceli hikaye Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’a ait. ‘Menajerimi Ara’, her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor.[youtube=]https://www.youtube.com/watch?v=pFB7CidcZcw&feature=youtu.be[/youtube]