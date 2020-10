'Menajerimi Ara'da Dicle ve Beren karşı karşıya!

Ünlülerin ve menajerlerinin hayatlarındaki krizlere, sevinçlere, hayal kırıklıklarına ve heyecanlara ışık tutan ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde Kıraç’ın, muhbirlikle suçlanan Dicle’yi savunurken bu suçu Dicle’nin üzerine atan kişinin Beren olduğunu açıklaması Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Beren Dicle’yi ailesinin dağılmasına sebep olmakla suçlarken Beren’e yalancılık konusunda nasihat veren Kıraç ise kızının sert tepkisiyle karşı karşıya kalır. Zor zamanlar geçiren Dicle, Emir (Burak Tozkoparan) cephesinden büyük bir destek görürken, bu ikilinin yakınlaşmasından hiç hoşlanmayan Barış (Deniz Can Aktaş) tepkisini gizlemekte oldukça zorlanır. Yeni bölümün sürprizi ise Feris’in (Canan Ergüder) Dicle ve Barış arasındaki ilişkinin derinliği konusundaki şüpheleri olur.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.10. bölüm tanıtım linki: