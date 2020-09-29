'Menajerimi Ara'da duygusal sahne! İzleyenleri ağlatacak!

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ünlüler ve menajerlerin saklı kalan gerçeklerine mercek tutan ‘Menajerimi Ara’nın 6. bölümünden duygusal önizleme sahnesi yayınlandı. Dizi başladığından bu yana performansıyla izleyenlerin dikkatini çeken ve bütün alkışları toplayan genç oyuncu Ahsen Eroğlu’nun canlandırdığı Dicle karakterinin babası Kıraç ile yaptığı duygu yüklü konuşma tanıtıma damga vurdu.Star TV’de Salı akşamı yayınlanacak dizinin yeni bölümünde, Ego Ajans’a adımını attığı günden beri sadece kariyer ve yaşam mücadelesi değil, Kıraç’ın onu hayatından uzak tutmak istemesi yüzünden, babasıyla da mücadele etmek zorunda kalan Dicle’nin bu hamlesinin ikili arasındaki buzları eritip eritmeyeceği ise merak konusu oldu.