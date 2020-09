'Menajerimi Ara'da İrem Derici sürprizi!

Ünlülerin dünyasını menajerlerin hayatları üzerinden anlatan renkli dizi ‘Menajerimi Ara’ dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle, TOTAL’de 4.04 izleme oranı, 11.42 izlenme payı, AB’de 4.75 izlenme oranı, 12.59 izlenme payı ve 20+ABC1’de 4.93 izlenme oranı, 12.49 izlenme payı ile yine Salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Kıraç’ın (Barış Falay) ajanstan ayrılma haberi ile büyük bir krizle biten bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımında bölüme konuk olan İrem Derici’nin sahnesi izleyenleri kahkahalara boğdu. Kıraç’ın ajanstan ayrılma haberi Ego Ajans’ta herkesi hayal kırıklığına uğratırken haberin ortaya çıkmasına sebep olan kişinin Dicle oluşu Kıraç’ı şaşırtır. Diğer tarafta Barış’ın (Deniz Can Aktaş) Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) evinde kaldığı geceki ikilinin yakınlaşma sahnesi ise izleyiciye romantik anların sinyalini veriyor.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği, Ali Bilgin’in yönettiği, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın senaryosunu yazdığı ‘Menajerimi Ara’ her Salı saat 20.00’de Star TV’de izleyicilerle buluşuyor.