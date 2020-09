'Menajerimi Ara'da Şükran Ovalı sürprizi!

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümüne Şükran Ovalı, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın konuk olduğu yeni tanıtımla duyuruldu.Şükran Ovalı’nın anne olduktan sonra ara verdiği mesleğine geri dönmek isteyen bir oyuncuyu canlandırdığı bölümde, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay sinemaya yenilikçi bir bakış açısı getirmek isteyen sosyal medya fenomenleri olarak dizide yer alıyorlar.Şükran Ovalı’nın bir yandan bebeğine bakarken bir yandan sektöre dönmek istemesi onu çok düşünmeden Biçim ve Tomay’ın bir direk dansçısının hikayesini anlatacakları film projesinin içinde bulmasına sebep oluyor. İrem Derici’nin de konuk olduğunun geçtiğimiz günlerde duyurulduğu yeni bölümde ilk maaşını alan Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hamlesi ise Kıraç’ı (Barış Falay) hiç beklemediği bir anda duygusallığa itiyor. Çınar’ın (Fatih Artman) yeni oyuncusu Jülide’ye (Nazlı Senem Ünal) verdiği haber ise onu mutluluktan havalara uçuruyor.Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkan ‘Menajerimi Ara’nın Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de yayınlanacak 5. bölümünde menajerleri yine stresli bir hafta bekliyor.