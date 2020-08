"Menajerimi Ara"dan bayram sürprizi!

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri bir araya getiren, zengin kadrosuyla ön plana çıkan ‘Menajerimi Ara’nın afişi ve fragmanı yayınlandı. Sinema sektöründe çalışmak isteyen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kendini menajerlerin hırs ve rekabet dolu dünyasının içinde bulmasıyla başlayan dizi, televizyonlarda görmeye alışık olmadığımız konusuyla şimdiden merakla bekleniyor.Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarına tanık olacağımız dizide bu sektöre yeni giren menajer asistanı Dicle ile ilk dizisiyle yıldızı parlayan bir oyuncu olan Barış’ın (Deniz Can Aktaş) romantik, naif aşkı izleyenleri bir rüyanın içinde çekecek.Şu ana kadar yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri çeken ‘Menajerimi Ara’ dizisinin merak edilen bölüm fragmanı bayramın ilk günü izleyici ile buluştu. Star TV ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk olacağı duyurulan Tuba Büyüküstün’ün de yer aldığı fragmanda Aleyna Tilki’nin ‘Bu Benim Masalım’ şarkısı da yer alıyor.Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.‘Menajerimi Ara’ çok yakında Star TV’de başlıyor.