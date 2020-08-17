"Menajerimi Ara"dan ikinci tanıtım!

‘Call My Agent’ın dünyadaki ilk uyarlaması Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren ‘Menajerimi Ara’ oyuncuların ve menajerlerinin dünyasını ekranlara taşırken bir yandan da İstanbul’da yaşam mücadele verecek olan Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine odaklanacak. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında; Ego Ajans’ın güçlü menajeri Kıraç’ın (Barış Falay) herkesten sakladığı Antalya’da yaşayan kızı Dicle’nin İstanbul’a gelip, kendisiyle aynı sektörde çalışmak istediğini söylemesi ve ajansta asistan olarak işe başlaması baba-kız arasındaki gerilimi daha da arttıracak. Dicle bir yandan menajerlerin ve oyuncuların ışıltılı ama bir o kadar da zor dünyasına alışmaya çalışırken bir yandan da babasının onu hayatından uzaklaştırma çabasıyla mücadele edecek. Bu sırada hiç beklemediği bir aşkın sinyalleri de kafasını fazlasıyla karıştıracak.Yakında Star TV’de izleyiciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.Menajerimi Ara 1. Bölüm Fragman: