‘Menajerimi Ara’nın her hafta heyecanla beklenen konuk yıldızlarında 6. bölüm isimleri Rıza Kocaoğlu ve Boran Kuzum oldu. Rıza Kocaoğlu’nun ‘Çukur’ dizisindeki karakteri Aliço’dan sıyrılamadığı, dizi karakterini kendiyle bütünleştirdiği sahnelerin yayınlandığı yeni tanıtımın ardından Boran Kuzum’un diziye konuk olduğu açıklandı. Rol aldığı her yapımda sergilediği performanslarla övgüleri toplayan başarılı, genç oyuncu Boran Kuzum ‘Menajerimi Ara’da ters köşe bir hikaye ile izleyenleri kahkahaya boğacak.
'Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuğu belli oldu!
Kariyer savaşları, duygusal mücadeleler, iktidar yarışları... Sinema ve televizyon dünyasının perde arkasında yaşananlarını seyirciye aktaran Ay Yapım’ın iddialı projesi ‘Menajerimi Ara’nın 6. bölüm konuklarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu’yla beraber son dönemin genç yeteneklerinden Boran Kuzum, ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümüne konuk oluyor. Boran Kuzum izleyenleri bolca gülümsetecek sahneleriyle kamera karşısında olacak.
25.09.2020 11:44 Dizi Galeri