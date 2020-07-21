'Menajerimi Ara'nın ilk tanıtımı yayınlandı!

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyunculardan oluşan kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merakla beklenen dizide geri sayım başladı. Bir süre önce çekimlere başlayan ‘Menajerimi Ara’ dizisinden ilk tanıtım geldi. Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor.İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğimiz dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.Dünyada ‘Call My Agent’ ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören dizinin uyarlaması Türkiye’de önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak.