"Menajerimi Ara"nın yayın tarihi belli oldu!

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’, heyecan ve merak uyandıran tanıtımlarının ardından 25 Ağustos Salı akşamı saat 20:00’da ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde geniş hayran kitlesine sahip ‘Call My Agent’ın ilk uyarlaması olan dizide ekran başındakiler hayranı oldukları yıldızların ve menajerlerinin perde arkasında kalan ışıltılı ve fırtınalı dünyasına konuk olacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, kendini bir anda bu dünyanın içinde bulan ve zorlu bir mücadelenin içine giren Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine odaklanacak. Ekran başındakiler, Dicle’yle birlikte hayranı oldukları oyuncularla birlikte menajerlerinin bilinmeyen serüvenlerine de ortak olacak.Ego Ajans’ın güçlü menajeri Kıraç’ın (Barış Falay) herkesten sakladığı Antalya’da yaşayan kızı olan Dicle, babasıyla aynı sektörde çalışmak istemesiyle baba-kız arasında tansiyonu yüksek pek çok an yaşanırken, hiç beklenmedik bir anda aşk da kapıyı çalacak.Star TV’de ekranlara gelecek ve senaryosu Yelda Eroğlu ile Yeşim Çıtak’ın imzasını taşıyan ‘Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.