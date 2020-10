'Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konuğu kim?

Menajerlerin penceresinden, ünlülerin hayatlarının ve sektörün arka planının izleyiciyle buluştuğu ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünde Barış (Deniz Can Aktaş) Dicle’ye olan hisleri konusunda kendisine ilk kez dürüst olurken, ünlü oyuncu Aslı İnandık’ın öldü olarak bilinen babasının ölmediği ortaya çıkar. Kendisini koca bir skandalın ortasında bulan İnandık, menajeri Çınar’la (Fatih Artman) beraber bu skandalın içinden çıkmak için kolları sıvar. Beren (Yaprak Medine) Dicle’yi herkesin hayatından tamamen çıkarmak ve bir taşla iki kuş vurmak için ona isimsiz bir tehdit mesajı atar. Dicle, kimden geldiği belli olmayan tehdit mesajıyla bir oyuncunun haksız yere kariyerine müdahale etmek ve babası Kıraç’la (Barış Falay) ilgili büyük sırrın ortaya çıkması ihtimali arasında kalırken çareyi babasına aldığı mesajdan bahsetmekte bulur ve ortalık iyice karışır.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!