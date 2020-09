'Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne kim konuk olacak?

Ünlülerin kusursuz görünen hayatlarının gerçeklerine ışık tutan ‘Menajerimi Ara’ dizisinin Rıza Kocaoğlu ve Boran Kuzum’un konuk olduğu, sosyal medyada gündem yaratan 6. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin hemen ardından yayınlanan yeni tanıtımda ise canlandırdığı her karakterle seyircinin kalbini kazanan Gökçe Bahadır’ın diziye konuk olduğu duyuruldu.Aynı anda iki ayrı sette bulunması gereken Bahadır için bütün ajans seferber olurken, Ceylan’ın (Nurhan Özenen) ajansı yeni birine sattığı haberi ve bu ismin kim olduğu Ego Ajans’ta yıldırım etkisi yaratıyor. Babasını daha fazla zor durumda bırakmak istemediği için çok sevdiği işinden istifa eden Dicle’nin istifa kararı (Ahsen Eroğlu) Kıraç’ı (Barış Falay) bile şaşırtırken, Barış’ı (Deniz Can Aktaş) büyük hayal kırıklığına uğratıyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan iddialı hikayesi ve bitmek bilmeyen sürprizleriyle ‘Menajerimi Ara’ her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de.