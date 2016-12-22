Menemen Belediyespor 0-1 Fenerbahçe / Maç Özeti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek kupadaki ilk 3 puanını kazandı.Spor - 22 Aralık 2016 22:36
Sarı lacivertlilerin golünü 22. dakikada penaltıdan Fernandao kaydederken bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 4'e çıkararak grupta 2'inci sıraya yükseldi.
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