Menopoz sonrası bu önerileri dikkate alın!

Bu süreçte rutin jinekolojik takiplerin önemini vurgulayan Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, “Yaşı menopoz dönemine yaklaşan kadınlar ne yazık ki adet düzensizlerini önemsemiyor. Oysa bu tehlikeli olabilecek bir durum. Hormonal değişimlere bağlı olarak rahim duvarında kalınlaşmalar görülebiliyor ki bu da rahim duvarında 'hiperplazi' dediğimiz patolojik kalınlaşmaların, poliplerin ve rahim kanseri gelişmesinin riskini artırabiliyor. Kadınların menopoza geçiş sürecinde doktorunun uygun gördüğü sıklıkta muayene olması çok önemli” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, menopoz öncesi ve sonrası döneme yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Menopozdan bahsedebilmek için altı aydır adet görmemek ve bir ay ara ile yapılan testlerde FSH (folikül stimüle edici hormon) düzeylerinin yüksek çıkması gerekiyor. Arada sırada oluşan bir iki aylık adet düzensizliği, menopoz anlamına gelmiyor. Ancak bu durumun göz ardı edilmemesi de gerekiyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, adet düzensizliğinin önemli bir sorun olduğunu belirterek “Normalde vücutta var olan östrojen hormonu rahim duvarını kalınlaştırır ve yumurtlama olunca da progesteron hormonu devreye girerek kalınlaşan duvarın dökülmesini sağlar. Yerleşik menopoz durumunda adet görmemek normaldir, çünkü vücutta östrojen yoktur. Ama henüz menopoza geçiş sürecinde isek, yumurtlama düzensizliklerine bağlı olarak, vücutta östrojen olmasına rağmen progesteron dediğimiz rahim duvarını koruyucu hormon salgılanamayabilir. Rahim duvarı uzun dönem yüksek östrojene maruz kalırsa kalınlaşır ve ilerde polipler, hiperplazi denilen normal olmayan kalınlaşmalar ve rahim kanseri gibi riskler artabilir. Bu nedenle kalınlaşmaya engel olmak gerekir” diyor.Menopoz döneminde kadınların doktora başvurmasına yol açan şikayetler; ateş basması, sıkıntı hissi, uykusuzluk, depresif ruh hali, duygudurum farklılığı, cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk olarak sıralanıyor. Bunların yanında kemik erimesi ve ağrılar da görülebiliyor. Dr. Funda Aybar Susur, bu dönemde doktorlardan destek alınmasının menopozun daha rahat geçirilmesini sağladığını vurguluyor.Kadınların 45 yaşından önce adetten kesilmesi erken menopoz olarak değerlendiriliyor. Başta gelen nedeni ise genetik sebepler. Eğer ailede birinci derecedeki kadın akrabalarda erken menopoz görülmüşse risk artıyor. Dr. Funda Aybar Susur, ailesinde erken menopoz öyküsü olan kadınlara, düzenli doktor kontrolünü aksatmamaları uyarısında bulunuyor. Erken menopoza yol açtığı belirlenen bir diğer etmen de sigara. Yumurtaların erken yaşlanmasına yol açan sigaranın aynı zamanda toksik etki yaptığını söyleyen Dr. Funda Aybar Susur, “Toksik etki yumurtalarımızın kalitesini bozabilir” diyor. Yumurta sayısını ve kalitesini olumsuz etkileyen çikolata kistlerinin de ihmale gelmeyeceğini, bunun yanı sıra yumurtalık kisti nedeniyle geçirilen ameliyatların da adet düzeninin erkenden sona ermesine yol açabildiğini vurgulayan Dr. Funda Aybar Susur, bağışıklık sistemini etkileyen otoimmun dediğimiz hastalıkların da yumurta rezervini olumsuz etkilediği için takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.Erken menopoz nedenlerinden biri de stres. Antioksidan beslenme ve düzenli egzersiz ile stresin yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılabildiğini anlatan Dr. Funda Aybar Susur, “Bazen de hiçbir risk faktörü olmadan da kadınlarda erken dönemde yumurta kapasitesi azalabiliyor” diyor.Kadınlar belli bir yumurta sayısı ile doğuyor ve yaşamları boyunca bunu kullanıyor. Yeniden yumurta üretme şansları olmadığı için ailede erken menopoz görülmüşse ya da sigara, çikolata kisti ve stres gibi diğer nedenler varsa kadınların düzenli doktor kontrollerine daha da fazla önem vermesi gerekiyor. Bu kontroller sırasında ultrasonla yapılan görüntülemede yumurta sayısının azlığı dikkat çekiyorsa AMH (anti mülleryan hormon) adı verilen bir hormon düzeyine bakılarak risk saptanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, henüz çocuk doğurmamış kadınların yumurtalık rezervlerinde azalma görülmesi durumunda “yumurta dondurma” işlemi uygulanmasını öneriyor. Dondurulan yumurtaların daha sonraki süreçte kullanılabildiğini belirten Dr. Funda Aybar Susur, “Adet düzensizliği yaşayan kadının çocuk sahibi olma isteği yoksa bile adetinin düzenli hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle şikayeti çok olan kadınların kemiklerini korumak, vajinal kuruluğunu gidermek ve depresif halini düzeltmek için hormonal düzenleyici tedaviler uygulanabilir” diyor.