Mert Fırat'tan Hande Doğandemir açıklaması

Hande Doğandemir'le aşk yaşadığı konuşulan Mert Fırat, önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı.

Magazin - 22 Aralık 2016 21:30
Mert Fırat'tan Hande Doğandemir açıklaması
Oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi meslektaşı Hande Doğandemir'le aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi.


Hande Doğandemir ve Mert Fırat geccelerde

Hande Doğandemir ve Mert Fırat geccelerde



Aşk iddialarını gülerek yalanlayan Fırat, "Hande sadece arkadaşım. Tiyatro nedeniyle ilişkiye ayıracak vaktim yok" dedi.

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