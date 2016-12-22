Mert Fırat'tan Hande Doğandemir açıklaması
Hande Doğandemir'le aşk yaşadığı konuşulan Mert Fırat, önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı.
Magazin - 22 Aralık 2016 21:30
Oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi meslektaşı Hande Doğandemir'le aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi.
Hande Doğandemir ve Mert Fırat geccelerde
Aşk iddialarını gülerek yalanlayan Fırat, "Hande sadece arkadaşım. Tiyatro nedeniyle ilişkiye ayıracak vaktim yok" dedi.
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