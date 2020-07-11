Merve Boluğur da tatil sezonunu açtı!

Merve Boluğur da sezonu açtı. Güzel oyuncu yaptığı tatilden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

11.07.2020 17:02 Magazin

Merve Boluğur da tatil sezonunu açtı! Karantina sürecinde kendini geliştirmek için uğraştığını belirten Merve Boluğur, üniversite sınavına da gireceğini açıklamıştı. Sınavla ilgili iddialı paylaşımlar yapan Merve Boluğur, YKS'ye gireceklere seslenmiş ve "Hepinizi geçeceğim" demişti.

Fakat sınav günü gelince güzel oyuncu sınava girmemişti. Merve Boluğur daha sonra da tatile çıktı. Oyuncu, Instagram'dan tatil karelerini yayınladı.

İşte o fotoğraflar:
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