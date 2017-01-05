Merve Boluğur makyajdan sonra bambaşka biri oldu

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz Nişantaşı'nda objektife takıldı.

Magazin - 06 Ocak 2017 03:00
Merve Boluğur makyajdan sonra bambaşka biri oldu
Alışveriş merkezine sade ve makyaj bir halde gelen Merve Boluğur, makyaj ve bakım ürünleri satan bir mağazaya girip çıktıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuştu. Makyajını mağazada yaptıran güzel oyuncu, daha sonra alışveriş için mağazaları dolaştı.


Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!

Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!



Bir ara gazetecilerle sohbet eden Boluğur, yakında başlayacak yeni dizisi "İçimdeki Fırtına"nın yoğun set temposuna girmeden önce kendine vakit ayırdığını söyledi.


'İçimdeki Fırtına’ İtalya'da başladı!

'İçimdeki Fırtına’ İtalya'da başladı!



Hakkında çıkan hamilelik dedikodularını her defasında yalanlayan oyuncu, hamileliği gelecek sene düşündüğünü de açıklamıştı.

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Bağlantılar: Merve Boluğur, makyaj

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