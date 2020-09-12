Merve Boluğur: Yoğun bir dönemden geçiyorum

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

12.09.2020 17:01 Magazin

Merve Boluğur: Yoğun bir dönemden geçiyorum Tek başına AVM'ye gelen ve özellikle spor ürünleri satan mağazaları dolaşan Merve Boluğur'u karşında gören sevenleri, güzel oyuncuyla bir süre hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

Yeni sezon için yoğun bir toplantı trafiği yaşadığını belirten Boluğur, "Sezon için gelen teklifler var. Dizi, sinema ve reklam filmi teklifleri var. Ama henüz netleşen ve 'evet bu projede yer alıyorum' diyebileceğim bir durum yok. Ama dediğim gibi; şu sıralar yoğun bir dönemden geçiyorum" açıklamasında bulundu. (Kaynak: milliyet.com.tr)
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