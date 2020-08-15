Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtığını dosta düşmana duyuran Merve Boluğur’dan olay yaratan bir paylaşım daha geldi. Boluğur’un Instagram hesabından paylaştığı karede boynundaki kolye detayı dikkatlerden kaçmadı.
Kolye, sevgilisi Burak Dayı ve Merve Boluğur’un isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.
Merve Boluğur'dan sevgilisi Burak Dayı'ya özel kolye
Kısa süre önce aşk orucunu bozan oyuncu Merve Boluğur, kendisi ve sevgilisi Burak Dayı'nın baş harfinin yer aldığı kolyeyi boynunda taşımaya başladı. Boluğur, aşk dolu kolyesini Instagram'dan paylaştı.
15.08.2020 16:04 Magazin