Merve Boluğur'dan şoke eden hamle! Erçel'in fotoğrafını beğendi!

2017’de Merve Boluğur’dan boşanan Murat Dalkılıç, boşandıktan iki ay sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Boluğur, yaşananlardan sonra uzun süre psikolojik destek almıştı.Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Instagram'dan takip etmemesine rağmen Hande Erçel'in ablasının fotoğrafını beğendi. Boluğur'un bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Güzel oyuncunun abla Erçel'in fotoğrafını neden beğendiği merak konusu oldu.