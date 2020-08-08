Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı aşka geldi!

Murat Dalkılıç’la biten evliliğinin ardından bir türlü aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur, sonunda aradığı aşkı buldu. Yeni aşkı Burak Dayı ile paylaştığı fotoğraf karesiyle ilişkisini dosta düşmana ilan etmişti. Sosyal medyanın gündemine oturan bu aşk dolu dizgin devam ediyor...Dayı, Instagram hesabından sevgilisi Merve’nin tek başına çekildiği bir fotoğraf karesini paylaştı. Merve’nin yorum olarak kalp emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.