Merve Dizdar: "Doğru evlilik yapmışım"

Mucize Doktor'a yeni oyuncu! Detaylar belli oldu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar ile evli olan oyuncu Merve Dizdar, hayattaki en doğru kararının evliliği olduğunu söyledi. Ünlü isim, “Gürhan ile hayatımda ilk defa bu kadar uzun vakit geçiriyorum. Doğru bir tercih yaptığıma kanaat getirdim. Gerçekten, iyiyiz” dedi.