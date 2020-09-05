Merve Özbey doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Yaklaşık 4 aylık hamile olan Merve Özbey, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Karnı burnunda bir pozunu Instagram'a yükleyen güzel şarkıcı, paylaşımının altına, "Gel bakalım güzel kızım...Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür...🙏" notunu yazdı. Özbey'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.Bir çok ünlü isim de Özbey'e tebrik mesajları gönderdi. Hazal Kaya, "Merveeee sağlıkla alın kucağınıza canım benim" diye yazarken Bengü ise şu satırları paylaştı:"Kızım abla oluyor, ben teyze oluyorum. Sağlıkla gel güzel kızım. Maşalkah size annesi."Demet Akalın da "Biliyordum. Daha dün demiştim "kesin kız" diye" dedi.Merve Özbey 8 ay önce Kenan Koçak'la evlenmişti.