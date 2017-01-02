Merve Özbey ve Erdem Kınay saldırı sonrası kısa kesti

Şarkıcı Merve Özbey ve Erdem Kınay, yeni yıla Karaköy'deki bir mekanda girdi.

Magazin - 02 Ocak 2017 10:10
Merve Özbey ve Erdem Kınay saldırı sonrası kısa kesti
Şarkıcı Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, yeni yıla Karaköy'deki bir mekanda konser vererek girdi.

Konserine "Yeni yılda sağlık, huzur, bol kazanç diliyorum. Teröre lanet olsun ve ülkemize barış dolu günler gelsin" diyerek başlayan Özbey, "bereketli bir yıl olması için"sahnede nar parçaladı.

Geccede konser eğlence Reina'daki hain saldırının öğrenilmesiyle erken bitti.

Merve Özbey ve Erdem Kınay bu haber sonrasında apar topar sahneden indi ve mekan da boşaltıldı.

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