Meryem Uzerli maneviyata yöneldi!

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım: "2020 yılında alışveriş..."
Uçankuş'ta yer alan habere göre, babası Türk, annesi Alman olan Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin bu kararı, "Güzel oyuncu, tükenmişlik sendromuna karşı en güzel çözümü buldu" dedirtti. (Kaynak: ucankus.com)
Meryem Uzerli 7 yıl sonra açıkladı: "Tükenmişlik Sendromu..."
Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"
Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"