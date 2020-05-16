Meryem Uzerli maneviyata yöneldi!

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım: "2020 yılında alışveriş..."

Meryem Uzerli 7 yıl sonra açıkladı: "Tükenmişlik Sendromu..."

Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"

Meryem Uzerli'den aşk itirafı: "Başkasıyla öpüşmesini kaldıramam!"

Meryem Uzerli, koronavirüs sebebiyle farklı kararlar aldı. Covid- 19'dan karantinasında hayatı sorgulayan 36 yaşındaki güzel oyuncu, bu zorlu süreçle başa çıkabilmek için maneviyata yöneldi.Uçankuş'ta yer alan habere göre, babası Türk, annesi Alman olan Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin bu kararı, "Güzel oyuncu, tükenmişlik sendromuna karşı en güzel çözümü buldu" dedirtti. (Kaynak: ucankus.com)