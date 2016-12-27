Atv ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine konuk oyuncu olarak katılan ve ekrana dönen Meryem Uzerli yakın arkadaşı Murat Yıldırım'ın düğün törenine katıldı.
Almanya'dan Murat Yıldırım ve İmane Elbani'nin düğünü için gelen Meryem Uzerli, düğün öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Düğünde kıyafeti ve güzelliği yine tüm dikkatleri üzerine çeken Uzerli, "Murat'la bir projede birlikte çalıştık ve benim benim çok yakın arkadaşım oldu. Şimdi dünyaevine giriyor, dua ediyorum onun için. Çok iyi bir insanı buldu. Çok iyi kalpli bir kadın. Öyle duydum. Onunla da bu akşam tanışacağız" açıklamasında bulundu.
Meryem Uzerli: Murat Yıldırım için dua ediyorum
Güzel oyuncu Meryem Uzerli yakın arkadaşı Murat Yıldırım'ı düğün gününde yalnız bırakmadı.Magazin - 27 Aralık 2016 12:12
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