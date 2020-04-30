Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım: "2020 yılında alışveriş..."

Şimdilerde ev karantinası günlerini Almanya'da kızıyla birlikte geçiren Meryem Uzerli, alışveriş için dışarıya çıktı ve takipçileriyle paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

30.04.2020 15:23 Magazin

Meryem Uzerli'den dikkat çeken paylaşım: "2020 yılında alışveriş..." Kızı Lara ile Almanya'da karantinada olan Meryem Uzerli, önceki gün Berlin'de alışverişe gitti. Maskesini takan güzel oyuncu, bu pozuna "2020 yılında alışverişe çıkmak" notu düştü.


Muhteşem Yüzyıl dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Meryem Uzerli dizi devam ederken Tükenmişlik Sendromu'na yakalanmış ve Almanya'ya dönmüştü. Türkiye'ye ikinci gelişinde ise şansı yaver gitmemiş, zor aldığı diziler reytinglere kurban gitmişti. Almanya’da kızıyla birlikte yaşayan Meryem Uzerli son dönemde daha çok rol aldığı reklam filmleriyle dikkat çekiyor.

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