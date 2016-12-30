Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım!
Meryem Uzerli, Instagram’da nostalji yaptı. Alman oyuncu, ablası ve büyükannesiyle çekilen küçüklük pozlarını paylaşarak büyük ilgi gördü...
Magazin - 30 Aralık 2016 13:25
Dün Instagram'da eskiye dair fotoğrafları yayınlama günüydü... Birçok ünlü, geçmişe dair anılarını paylaşırken bunlar arasında en dikkat çeken fotoğraflar Meryem Uzerli'den geldi. Şimdilerde atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna giren güzel oyuncu, paylaştığı karelerle takipçilerini bundan neredeyse 30 sene öncesine götürdü.
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Ablası Canan Uzerli'yle büyükannesine yaptığı ziyaretten fotoğraflar yayınlayan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, büyük ilgi gördü. Aradan geçen zamana rağmen ifadesinin değişmediği görülen Meryem Uzerli, "Aile sevgisi her şeyden önemli ve kıymetli" dedi.
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İşte Uzerli'nin o paylaşımı:
KAYNAK: sabah.com.tr
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