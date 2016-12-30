Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım!

Meryem Uzerli, Instagram’da nostalji yaptı. Alman oyuncu, ablası ve büyükannesiyle çekilen küçüklük pozlarını paylaşarak büyük ilgi gördü...

Magazin - 30 Aralık 2016 13:25
Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım!
Dün Instagram'da eskiye dair fotoğrafları yayınlama günüydü... Birçok ünlü, geçmişe dair anılarını paylaşırken bunlar arasında en dikkat çeken fotoğraflar Meryem Uzerli'den geldi. Şimdilerde atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna giren güzel oyuncu, paylaştığı karelerle takipçilerini bundan neredeyse 30 sene öncesine götürdü.

Meryem Uzerli: Murat Yıldırım için dua ediyorum

Meryem Uzerli: Murat Yıldırım için dua ediyorum



'ÇOK KIYMETLİ'

Ablası Canan Uzerli'yle büyükannesine yaptığı ziyaretten fotoğraflar yayınlayan 33 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, büyük ilgi gördü. Aradan geçen zamana rağmen ifadesinin değişmediği görülen Meryem Uzerli, "Aile sevgisi her şeyden önemli ve kıymetli" dedi.

Meryem Uzerli konuk oyuncu!

Meryem Uzerli konuk oyuncu!



İşte Uzerli'nin o paylaşımı:




KAYNAK: sabah.com.tr
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Bağlantılar: Meryem Uzerli, Instagram

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