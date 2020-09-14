Mesafe tanımayan aşk! Cedi Osman ile Ebru Şahin...

NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile 'Hercai' dizisinin güzeli Ebru Şahin, yazın tatil yaptıkları Alaçatı'da yeni bir aşka yelken açmışlardı. Fakat dizi çekimlerinin başlamasıyla birlikte Ebru Şahin, Mardin'e gitmişti, Cedi Osman ise Amerika'ya dönmüştü.Uzun süre ayrı kalan çift yeniden bir araya geldi. Cedi Osman sevgilisini Mardin'de ziyaret etti. Buluşmadan bir fotoğrafı da "İyi ki" notuyla Instagram'dan paylaştı.