Meteoroloji'den kar uyarısı!

Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Perşembe günü yurdun tamamında yağış bekleniyor. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Yaşam - 28 Aralık 2016 12:15

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu. Perşembe, cuma ve cumartesi kar yağışı ve fırtına etkili olacak.



Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor.



Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.



Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:



Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor.



Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Yağışlı sistemin; 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günleri de Güney Ege Kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.



Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Yağışlı sistemin 2016 yılının son gününde de Batı kıyılarımız dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın; İstanbul ve Marmara’da kuzey yönlerden Perşembe günü fırtına (50-80 km/sa) Cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde, Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



İstanbul’da bu gecce saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın yarın (Çarşamba) aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gecce saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor.



Kaynak:haberturk.com

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