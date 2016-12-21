Kaliteli malzemeler ile hazırlanmış eşsiz tatları, özel sunumlarla bir araya getiren, şehrin en iyi İtalyan restoranlarından Mezzaluna, en seçkin İtalyan yemeklerinin yanı sıra şefin spesiyalleri adı altında farklı lezzetlere yer verdiği menüler hazırlıyor. Mezzaluna’nın İtalyan şefi Fabio Brambilla’nin özel spesiyallerinden oluşan menüsü sizi farklı tatlar denemeye çağırıyor.
Mezzaluna'nın yaratıcı şefinden özel spesiyaller
Mezzaluna, Aralık ve Ocak ayına özel olarak hazırladığı “şefin spesiyalleri” menüsüyle İtalyan mutfağı severleri yine farklı lezzetlerle buluşturuyor.Mekan - 21 Aralık 2016 11:34
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