Mezzaluna'nın yaratıcı şefinden özel spesiyaller

Mekan - 21 Aralık 2016 11:34

Kaliteli malzemeler ile hazırlanmış eşsiz tatları, özel sunumlarla bir araya getiren, şehrin en iyi İtalyan restoranlarından, en seçkin İtalyan yemeklerinin yanı sıra şefin spesiyalleri adı altında farklı lezzetlere yer verdiği menüler hazırlıyor. Mezzaluna’nın İtalyan şefi’nin özel spesiyallerinden oluşan menüsü sizi farklı tatlar denemeye çağırıyor.Aralık ayından itibaren servis edilen “Şefin spesiyalleri menüsünde” fesleğen pesto ile lezzetlendirilen “Patlıcan ve domates ‘caponatalı’ karides ve kalamar salatası”, yemeğe keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Hemen ardından parmesanlı foccacia kruton ile servis edilen “Pırasa ve balkabağı çorbası” içinizi ısıtıyor. “Ricottalı ve porçini mantarlı ‘Plin’ tarzı ravioli” ise menüde ön plana lezzetlerden.İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden olan pizzaya, şef Fabio Brambilla’nın yorumuyla hazırlanan marine edilmiş somon ve fümelenmiş provola peynirli pizza alternatifi eklendi. Et severlerin de unutulmadığı menüde, karnabahar püresi, tereyağlı havuç ve Brüksel lahanası ile sunulan “Zeytinyağı confit ile ağır ateşte pişmiş kuzu eti” hem göze hem de damağa hitap ediyor. Menünün olmazsa olmazı ise ağızları tatlandıracak olan “Torroncino parfe” fındıklı bisküvi ve ‘’Amarettolu’’ armut komposto eşliğinde misafirlere sunuluyor.’ın en önemli yemek eleştirmenlerindentarafından övgüler alan Mezzaluna, gerçek İtalyan lezzetleri ile misafirlerini ağırlıyor. Mevsimsel olarak değişen menüsünün yanı sıra her ay “Şefin spesiyaleri” adı altında farklı İtalyan lezzetleri sunan Mezzaluna, İtalyan mutfağı severlerin bir numaralı tercihi oluyor. Şefin spesiyalleri menüsü, Mezzaluna İstinyePark, Acarkent ve Kanyon’da servis ediliyor.