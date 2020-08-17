Miley Cyrus: Boşanmanın yasını tutuyorum!

ABD’li ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus verdiği son röportajında eski eşi Liam Hemsworth’ten boşanmasını ölüme benzediğini dile getirdi. Mirror'ın haberine göre; Cyrus, uzun soluklu ilişkisinin ardından ayrılmanın ölüme benzediğini ve umutsuz bir gönül yarası biçiminde sona erdiğini söyledi. 27 yaşındaki şarkıcı, yeni röportajında; bu kadar derin bir aşkı kaybettiği için yas tuttuğunu ifade etti.Cyrus, ayrıca katıldığı yayında, “10 yıllık ilişkinin ardından herkesin gözü önünde büyük bir ayrılık yaşadım. Bu kadar derin bir aşkı kaybettiğinizde bu ölüme benzer. Ölüm gibi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.Cyrus ve Hemsworth geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.Hemsworth’ten ayrılmasının ardından şarkıcı Cody Simpson ile ilişki yaşayan Cyrus, kısa süre önce Simpson’dan da ayrıldığını açıklamıştı. (Fotoğraf: Instagram)