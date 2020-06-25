Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan 41 yaşındaki Mine Tugay, uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirdi.
Oyuncu, yıllardır kızıl görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı.
Mine Tugay, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Oyuncunun, "Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Tugay'ın yeni imajı Twitter'da trend topic oldu.
Mine Tugay'ın yeni imajı olay oldu!
Ünlü oyuncu Mine Tugay, uzun süredir kızıl renkte olan saçlarını kumrala boyattı. Tugay'ın yeni imajı Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı
25.06.2020 13:11 Magazin