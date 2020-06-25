Mine Tugay'ın yeni imajı olay oldu!

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan 41 yaşındaki Mine Tugay, uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirdi.Oyuncu, yıllardır kızıl görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı.Mine Tugay, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.Oyuncunun, "Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Tugay'ın yeni imajı Twitter'da trend topic oldu.