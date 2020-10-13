Miray Daner, 'Adalet' arayışında!

ı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin genç ve başarılı oyuncusu Miray Daner’in projede canlandıracağı ‘Helen’ karakterinin hikayesi izleyenlere bir yandan her gün yaşanan acı olayları hatırlatırken, bir yandan da karakterin çıkacağı adalet arayışı yolculuğuna tanıklık ettirecek. Helen, başına gelen olayların ardından Savaş’la (Boran Kuzum) beraber toplum düzenini bozan ancak cezalandırılmayan kişilere karşı büyük bir mücadele içine girecek. Mücadelesinde yolu saygı denilince akla gelen ilk isim olmasıyla bilinen Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişirken bu hikayede aşk da Helen’in peşini bırakmayacak.Miray Daner canlandırdığı Helen karakterini şu sözlerle anlatıyor: “Helen aslında içimizden biri. Biraz kendimiz, biraz arkadaşımız, biraz nedenlerini, hayatını sorguladığımız sokaktaki o kız. Parçalanmış bir ailenin çocuğu. O parçalanmışlığın içinden götürdükleriyle kendine bir kişilik, bir karakter, bir ben yaratmaya çalışan biri, özgür bir ruh. Hayata karşı yerini zamanla öfkenin alacağı kırgınlıkları var. Çoğumuzun isyan ettiği durumlara tepkili ama çoğumuzdan da farklı. Helen, isyanlarını kendi adalet arayışına yansıtıyor. Bu arayışta yavaş yavaş kendini buluyor.”Başarılı oyuncu ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nde izleyiciyi etkileyecek noktaları da; “Toplum olarak problemlerimizi anlatıyor senin, benim değil bizim, hepimizi problemlerimizi... Saygısızlıkları, haksızlıkları, adalet sistemini, yaşam hakkını, erkek şiddetini konuşurken; "Ben olsam var ya, benim başıma gelecek var ya, benim sevdiğim birinin başına gelse var ya!" cümlesindeki “var ya’nın” seyirciye sunumu. Hepimiz Saygı’da yaşadığımız topluma dair isyanlarımızı, adalete susamışlığımızı, yitirdiklerimiz ardından hissettiğimiz acıları bulacağız.” sözleriyle ifade etti.Inter Medya yapımcılığında 27 Ekim’de BluTV’de başlayacak olan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin sürükleyici hikayesi Ercan Mehmet Erdem’in kaleminden çıkarken; dizinin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstleniyor.