"MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020"nin adayları belli oldu!

MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2020’de, Lady Gaga “En İyi Sanatçı”, “En İyi Pop”, “En İyi Klip” adaylıklarının yanı sıra Ariana Grande ile birlikte yer aldığı “Rain On Me” parçasıyla “En İyi Düet”, “En İyi Şarkı” adaylıkları da dahil 7 adaylıkla gecenin lideri konumunda. BTS ve Justin Bieber da, "En Büyük Hayranlar" ve "En İyi Pop" ödülleri dahil olmak üzere beşer kategoride aday gösterildi.Adaylıklara bu yıl üç yeni kategori daha eklendi: "En İyi Latin", "İyi Video" ve "En İyi Online Canlı Performans". "En İyi Yerel Sanatçı" kategorisi geri dönerken Lady Gaga, Megan Thee Stallion ve Cardi B "En İyi ABD’li Sanatçı" kategorisinde, Justin Bieber ve The Weeknd "En İyi Kanadalı Sanatçı" kategorisinde, Dua Lipa ise "En İyi İngiltere ve İrlanda " kategorisinde aday gösterildi.Müzikseverler, www.mtvema.com üzerinden sevdikleri sanatçılara 2 Kasım gecesine kadar oylarını verebilir.Billie Eilish – everything i wantedCardi B – WAP ft Megan Thee StallionDJ Khaled – POPSTAR ft DrakeKarol G – Tusa ft Nicki MinajLady Gaga, Ariana Grande – Rain On MeTaylor Swift – The ManThe Weeknd – Blinding LightsDua LipaHarry StylesJustin BieberLady GagaMiley CyrusThe WeekndBTS – DynamiteDaBaby – Rockstar ft Roddy RicchDua Lipa – Don’t Start NowLady Gaga, Ariana Grande – Rain On MeRoddy Ricch – The BoxThe Weeknd – Blinding LightsBLACKPINK, Selena Gomez – Ice CreamCardi B – WAP ft Megan Thee StallionDaBaby – Rockstar ft. Roddy RicchJustin Bieber – Intentions ft QuavoKarol G – Tusa ft Nicki MinajLady Gaga, Ariana Grande – Rain On MeSam Smith, Demi Lovato – I’m ReadyBTSDua LipaHarry StylesJustin BieberKaty PerryLady GagaLittle Mix5 Seconds of SummerBLACKPINKBTSChloe x HalleCNCOLittle MixBENEEDaBabyDoja CatJack HarlowRoddy RicchYUNGBLUDAriana GrandeBLACKPINKBTSJustin BieberLady GagaTaylor SwiftAnuel AABad BunnyJ BalvinKarol GMalumaOzunaColdplayGreen DayLiam GallagherPearl JamTame ImpalaThe KillersCardi BDaBabyDrakeEminemMegan Thee StallionRoddy RicchTravis ScottCalvin HarrisDavid GuettaKygoMarshmelloMartin GarrixThe ChainsmokersblackbearFKA twigsHayley WilliamsMachine Gun KellyThe 1975twenty one pilotsAnderson .Paak – LockdownDavid Guetta & Sia – Let’s loveDemi Lovato - I Love MeH.E.R. – I Can’t BreatheJorja Smith – By Any MeansLil Baby – The Bigger PictureAJ MitchellAshnikkoBENEEBrockhamptonConan GrayDoja CatGeorgiaJack HarlowLil TeccaTate McRaeWallowsYUNGBLUDBTS - Bang Bang Con: The LiveJ Balvin – Behind The Colores Live ExperienceKaty Perry @ Tomorrow Land – Around The WorldLittle Mix – UNCancelledMaluma – Papi Juancho LivePost Malone - Nirvana Tribute