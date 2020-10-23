'Mucize Doktor'dan yeni bölüm fragmanı geldi!

Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı 'Mucize Doktor'un 35. bölüm fragmanı yayınlandı.Mucize Doktor yeni bölümde Nazlı'nın hastaneye kaldırılan babası hakkında Ali Vefa "Babanda doku zedelenmesi var. Biraz da besinsiz kalmış. Sanırım baban besinsiz kalmış" diyor.Nazlı ise küs olduğu babası hakkında Ali Vefa'ya gözyaşları içinde itiraflarda bulunarak "Ali ben ne yapacağım? Onu affetmekten çok korkuyorum. Ayıkken kahraman sarhoşken canavar" diyor. Ali Vefa ise "Ya gerçekten değiştiyse. Bir düşün kahraman baban yanında olsa nasıl olur" sözleriyle Nazlı'nın babasını affetmesi için bir yol açıyor.