Başrolünde Taner Ölmez'in yer aldığı geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi 'Mucize Doktor' yeni sezona da hızlı başladı. Fox TV'de ekrana gelen dizinin Perşembe akşamı 30'uncu bölümü yayınlandı. Bölüm biter bitmez ise de hemen yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Mucize Doktor'un 31. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Adil Hoca'nın kurtulup kurtulamayacağı merak konusu olurken, Seda Bakan'ın canlandırdığı Ferda karakterinin vereceği kararda sosyal medyada tartışılmaya başlandı.
İşte Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı:
'Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı!
FOX’un sevilen dizisi “Mucize Doktor”un 31. bölüm tanıtım videosu yayınlandı. “Mucize Doktor”, yeni bölümüyle 1 Ekim Perşembe saat 20.00’de FOX'ta.
25.09.2020 15:05 Dizi Galeri