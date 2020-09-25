'Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı!

Başrolünde Taner Ölmez'in yer aldığı geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi 'Mucize Doktor' yeni sezona da hızlı başladı. Fox TV'de ekrana gelen dizinin Perşembe akşamı 30'uncu bölümü yayınlandı. Bölüm biter bitmez ise de hemen yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Mucize Doktor'un 31. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Adil Hoca'nın kurtulup kurtulamayacağı merak konusu olurken, Seda Bakan'ın canlandırdığı Ferda karakterinin vereceği kararda sosyal medyada tartışılmaya başlandı.