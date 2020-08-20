'Mucize Doktor'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Raha Özcan'ın başrollerinde yer aldığı 'Mucize Doktor' dizisi geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. Savant sendromlu deha bir doktorun hikayesinin anlatıldığı dizi reytingleri alt üst etmiş, bir çok rekor kırmıştı.Pandemiyle birlikte ara verilen Mucize Doktor'un ekrana ne zaman döneceği ise merak konusu olmuştu. Beklenen dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.İşte Mucize Doktor'un yeni sezon tanıtımı: