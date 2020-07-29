Müge Anlı açıkladı: "Ara veriyoruz!"
Müge Anlı'nın zaman zaman medyada da haberlere konu olan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi belli oldu. Kısa süre sonra program sezon finali yaparak araya girecek. İşte açıklanan sezon finali tarihi...
29.07.2020 15:51 Magazin
Müge Anlı bugün yayınlanan programında sezon finali yapacaklarını duyurdu. atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Temmuz tarihinde sezon finali yapacak. Yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz netleşmeyen programın çekimleri de yeni sezonda yeni stüdyoda olacak.