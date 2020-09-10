Müge Anlı çok sert çıktı: "Bana dokunamazsın!"

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programındaki çıkışları konuşulmaya devam ediyor. Anlı'nın son olarak 'Bana dokunamazsın!' çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu. "Müge Anlı yargı dağıtıyor" yorumları yapılırken ünlü sunucuya destek mesajları yağdı.“Kadın olabilirim, erkek olabilirim, istediğim kıyafeti giyebilirim, istediğim saatte istediğim yere gidebilirim. Ben özgür bir bireyim, bana dokunamazsın. Bitti! Sevgilim olabilirsin, kocam olabilirsin, babam olabilirsin, annem olabilirsin; bana dokunmaya hakkın yok!”