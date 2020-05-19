Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlama tarihi belli oldu!

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atv'de gündüz kuşağıdan hafta içi her gün ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının çekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Bir süredir ekranda olmayan program geri dönüyor. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 1 Haziran'dan itibaren ekranda olacak.Konuyla ilgili Müge Anlı daha önce şu açıklamayı yapmıştı:"İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramı'ndan sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım."